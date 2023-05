Riassunto: Avaya, leader di mercato in ambito di esperienza dei clienti, dà avvio a nuovo capitolo di accelerazione di crescita e innovazione

L’azienda investe per il progresso dell’innovazione nel portafoglio di comunicazioni nel cloud, compresi progetti a lungo termine per i prodotti e l’offerta per l’esperienza dei clienti.

Completa la procedura del Chapter 11 con circa 650 milioni di dollari di liquidità e considerevole flessibilità finanziaria

MORRISTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Avaya Holdings Corp. (“Avaya” o la “Società”), leader globale in ambito di soluzioni per l’esperienza dei clienti, ha annunciato in data odierna di aver concluso la propria ristrutturazione finanziaria con il completamento della procedura fallimentare ai sensi del Chapter 11, la quale è risultata in una struttura di capitale orientata alla crescita che comprende circa 650 milioni di dollari di liquidità e un rapporto PFN/EBITDA inferiore a 1. Questo passaggio cruciale rappresenta una pietra miliare nella trasformazione aziendale della Società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

