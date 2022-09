Riassunto: Avanci sigla un contratto di licenza con Nissan

Nissan entra a far parte del marketplace di Avanci dedicato ai brevetti essenziali per i veicoli connessi

"Avanci è lieta di accogliere Nissan, un'azienda dedita a promuovere l'innovazione per migliorare la vita delle persone", ha dichiarato Kasim Alfalahi, fondatore e CEO di Avanci.

I veicoli connessi di Nissan, incluso il brand Infiniti, hanno ora ottenuto le licenze per i brevetti essenziali per gli standard 2G, 3G e 4G di proprietà dei 51 titolari di licenze che attualmente fanno parte del programma per veicoli connessi con standard 4G di Avanci, a cui si affiancheranno i licenziatari che vi aderiranno in futuro.

