Riassunto: Avanci lancia il programma per il Vehicle Licensing per i mezzi con connessioni 5G

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Avanci, azienda indipendente leader globale nelle soluzioni per il “joint licensing”, ha oggi annunciato il lancio del proprio programma di Vehicle Licensing per i mezzi con connessioni 5G, che semplificherà il processo di licensing per le tecnologie di telefonia usate nelle connessioni dei veicoli di prossima generazione.









Kasim Alfalahi, fondatore e Chief Executive Officer di Avanci, ha riferito: “Avanci è stata creata con la missione di trasformare il modo con cui la tecnologia viene condivisa. Ci assicuriamo che il lavoro di migliaia di inventori in tutto il mondo sia riconosciuto e ricompensato. Allo stesso tempo, semplificando i modi di accedere alla tecnologia, permettiamo alle aziende di costruire nuovi incredibili prodotti capaci di migliorare la vita e la quotidianità delle persone in tutto il mondo”.

