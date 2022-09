Riassunto: Avanci espande la copertura 4G a oltre 80 marchi automobilistici

Il mercato unico delle licenze di Avanci ora copre oltre 100 milioni di veicoli connessi sulle strade del mondo

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Avanci ha annunciato che oltre 100 milioni di veicoli connessi venduti da più di 80 marchi automobilistici sono coperti da una licenza Avanci e che prevede che altri 30-40 milioni di veicoli connessi saranno concessi in licenza nel prossimo anno. Avendo concesso in licenza la maggior parte delle tecnologie cellulari 2G, 3G e 4G brevettate alla maggior parte del mercato dei veicoli connessi, Avanci è la soluzione consolidata per la concessione di licenze di brevetti essenziali nel settore automobilistico.





"Siamo incredibilmente soddisfatti dell'adozione massiccia della nostra soluzione sia nel settore delle telecomunicazioni sia in quello automobilistico", ha dichiarato Kasim Alfalahi fondatore e amministratore delegato di Avanci.

