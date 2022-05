Riassunto: Avanci annuncia un contratto di licenza d’uso per tecnologie brevettate con General Motors

Il prestigioso produttore americano di automobili entra nel mercato di Avanci, ottenendo una licenza per l’uso di tecnologie brevettate essenziali per i veicoli connessi

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Avanci ha annunciato oggi la sottoscrizione di un contratto di licenza d’uso per tecnologie brevettate con General Motors, portando a 37 il numero totale delle marche di automobili distribuite con licenza attraverso il mercato di Avanci. Sottoscrivendo un contratto con Avanci, i veicoli connessi della famiglia di marche facenti capo a General Motors otterranno la licenza all’uso di brevetti 2G, 3G, e 4G essenziali non solo per quanto riguarda gli attuali 48 titolari di brevetti attualmente presenti nel mercato di Avanci, ma anche per quelli che dovessero unirsi ad Avanci in futuro.





“Siamo lieti di accogliere General Motors, il maggiore produttore di automobili statunitense nonché uno dei maggiori al mondo, tra i licenziatari di Avanci” ha dichiarato Kasim Alfalahi, fondatore e amministratore delegato di Avanci.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mark Durrant



Vicepresidente, Marketing e Comunicazioni



media@avanci.com

+1 (469) 480-2558 / +44 7875 276867