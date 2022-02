Riassunto: Avanci annuncia l’adesione di LG Electronics al suo marketplace in qualità di licenziatario

Il leader nello sviluppo di tecnologie cellulari innovative e componenti avanzati per il settore automobilistico concederà in licenza i suoi brevetti essenziali attraverso il marketplace sportello unico di Avanci

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Avanci ha annunciato in data odierna che LG Electronics è entrata a far parte del suo marketplace sportello unico per le operazioni di licensing. A seguito di questo annuncio, tutti i licenziatari che già fanno parte del marketplace di Avanci e quelli che vi aderiranno in futuro potranno acquisire in licenza i brevetti essenziali per le tecnologie 4G, 3G e 2G creati da e di proprietà di LG Electronics, in aggiunta a quelli offerti da altri 48 titolari di brevetti che già fanno parte del marketplace.





“Siamo molto lieti dell’adesione di LG Electronics, un innovatore di lunga data che allo sviluppo degli standard di comunicazione cellulare, in qualità di licenziatario sul marketplace di Avanci” ha affermato Kasim Alfalahi, fondatore e amministratore delegato di Avanci.

LG Electronics è un fornitore di portata globale del settore automobilistico, nonché un leader di mercato nello sviluppo di soluzioni per la connettività a bordo di automobili e nella fornitura di servizi e componenti avanzati per veicoli elettrici attraverso la sua divisione dedita allo sviluppo di componenti per veicoli che attinge alle vaste competenze in materia di esperienza dell’utente e tecnologie acquisite da LG nel corso di decenni in diversi segmenti del settore dell’elettronica di consumo.

“LG Electronics è lieta di entrare a far parte del marketplace di Avanci” ha dichiarato Jay Cho, vicepresidente senior e direttore del Centro proprietà intellettuali di LG Electronics.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

