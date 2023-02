Riassunto: Autel espone a eCarExpo il suo MaxiCharger DC Compact e firma un accordo di collaborazione con Eways, operatore leader nelle ricariche

STOCCOLMA–(BUSINESS WIRE)–Autel, fornitore leader nell’elettronica e negli strumenti e dispositivi diagnostici per il settore degli autoveicoli, per la prima volta ha preso parte a eCarExpo, la più importante fiera dei paesi nordici dedicata ai mezzi elettrici, in programma dal 3 al 5 febbraio 2023 presso la Friends Arena di Stoccolma. Autel ha esposto il suo portafoglio di prodotti e, in particolare, il sistema MaxiCharger DC Compact di ricarica per veicoli elettrici, lanciato da poco.





MaxiCharger DC Compact, il nuovo sistema di ricarica CC di Autel per gli EV, non è solo elegante e compatto, e dotato di touchscreen LCD da 21,5″, ma nella versione europea è abbastanza potente da fornire fino a 47kW di potenza.

evinfo.eu@autel.com

+49(0)89 540299608