Riassunto: Autel Energy presenta le nuove soluzioni di ricarica dei veicoli elettrici a Power2Drive Europe 2023

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Autel Energy, fornitore leader di sistemi di ricarica residenziali e commerciali per veicoli elettrici (EV), è entusiasta di annunciare la partecipazione al prossimo Evento Power2Drive Europe 2023, dal 14 al 16 giugno 2023 alla Fiera di Monaco di Baviera, Germania. Nel corso dell’evento, Autel Energy presenterà tre prodotti innovativi, MaxiCharger AC Ultra, MaxiCharger AC Compact, e la MaxiCharger DC HiPower, una colonnina di ricarica ad alta potenza completamente nuova.





MaxiCharger AC Ultra definisce un nuovo prodotto per la ricarica degli veicoli elettrici. Grazie alla notevole capacità di 22kW per connettore, questo sistema permette di ricaricare rapidamente e in contemporanea due veicoli, offrendo l’incredibile autonomia di un massimo di 140km in solo 60 minuti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jiaqi Liu

Jiaqi.liu@autel.com