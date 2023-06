Riassunto: Autel Energy organizza un summit dei partner ad Amsterdam, per delineare la strategia in Europa

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Autel Energy, fornitore leader di prodotti e servizi per la ricarica dei veicoli elettrici, ha organizzato con successo l’Autel Partner Summit al Muziekgebouw di Amsterdam dal 31 maggio al 1 giugno 2023. L’evento non solo ha illustrato la strategia futuristica di Autel per l’Europa del prossimo biennio, ma ha anche consentito ai partner di conoscere da vicino la visione dell’azienda e di scoprire i nuovi prodotti di Autel.





Il summit dedicato ai partner ha aiutato Autel Energy a consolidare la propria posizione dominante in Europa e ne ha messo in evidenza le collaborazioni con i clienti più importanti. I partner di primo piano che hanno partecipato all’evento includono i clienti di Maxicharger AC, come Sevadis e Deta, e i clienti di Maxicharger DC, come Floading, Gasgas ed eWays.

