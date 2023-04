Riassunto: Autel Energy lancia un road show europeo della durata di 12 mesi finalizzato a presentare innovative soluzioni di carica dei veicoli elettrici per i settori residenziale e commerciale

AVIGNONE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Autel Energy, produttore di dispositivi di carica per veicoli elettrici e leader nel suo settore, è lieta di annunciare il lancio di una campagna promozionale itinerante della durata di 12 mesi nel corso della quale presenterà i suoi prodotti e soluzioni a potenziali clienti in Europa tramite due veicoli creati su misura – l’Infowheels Crafter e il Branding Egg Steamer.





Sui veicoli Autel esporrà le sue innovative soluzioni per la carica di veicoli elettrici sia per il settore residenziale che per quello commerciale – MaxiCharger AC Compact e MaxiCharger AC Elite sono progettati per applicazioni residenziali mentre MaxiCharger AC Ultra e MaxiCharger DC Compact sono ideali per applicazioni commerciali.

Contacts

Jojo Qian

jojo.qian@autel.com

Jiaqi Liu

Jiaqi.liu@autel.com