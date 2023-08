Riassunto: Autel Energy lancia il MaxiCharger AC Ultra, la colonnina di ricarica per veicoli elettrici più potente al mondo, nei mercati europei

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Autel Energy, azienda leader nella produzione di prodotti per la ricarica di auto elettriche, annuncia oggi la disponibilità della famosa colonnina di ricarica AC Ultra in Europa. La colonnina di ricarica AC a doppia presa con certificazione IEC è ora disponibile in tutto il mondo, seguendo lo standard europeo di colonnina di ricarica da 22 kilowatt per veicoli elettrici.









“La colonnina di ricarica AC Ultra è la più potente al mondo,” afferma Kelvin Cao, Vice Presidente del Marketing Globale. “Può erogare contemporaneamente 22 kilowatt di potenza, il che significa che due veicoli possono essere caricati insieme, ognuno ricevendo 22 kilowatt per una ricarica più rapida. Questa è un’importante innovazione per le aziende che desiderano offrire una ricarica di qualità e di stile per i propri dipendenti, clienti e ospiti.”

