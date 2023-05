Riassunto: Australia e Nuova Zelanda firmano un contratto da 187,4 milioni di dollari con Inmarsat per il nuovo servizio satellitare SouthPAN

Il servizio di posizionamento satellitare di livello mondiale sarà realizzato su uno dei tre nuovi satelliti I-8 di Inmarsat a partire dal 2027

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Ogni grande industria in Australia e New Zealand, dai trasporti all’edilizia e all’agricoltura, beneficerà dei vantaggi di posizionamento e navigazione offerti dal nuovo servizio satellitare di Southern Positioning Augmentation Network (SouthPAN).

Con la firma di un contratto con Inmarsat Australia per il nuovo servizio su uno dei tre nuovi satelliti I-8 di Inmarsat, i partner di SouthPAN Geoscience Australia e Toitū Te Whenua Land Information New Zealand si avvicinano ulteriormente a un posizionamento satellitare di livello mondiale per l’emisfero australe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

press@inmarsat.com