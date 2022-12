Riassunto: Attesa un’impennata del finanziamento della CO2 in Africa grazie al Carbon Trade eXchange (CTX)

L’accordo African Carbon Trade Ambassador stabilisce dei target per attivare le opportunità del continente africano secondo l’Accordo di Parigi.

ABUJA, Nigeria & LONDON & BRISBANE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Carbon Trade Exchange Limited (CTX) e Global Environment Markets (GEM) hanno firmato un Ambassador Agreement pan-africano con Ecologistics Integrated Services Limited (Ecologistics).

Un accordo stilato in occasione della COP27 in Egitto per rispondere a una domanda enorme per il coinvolgimento dell’Africa a supporto dei Mercati della CO2.

CTX, GEM ed Ecologistics collaboreranno per ampliare National Carbon Meta Registries di GEM con lo scopo di supportare lo sviluppo dei Mercati della CO2, ITMO, Mercati volontari in Africa, e di produrre Crediti di CO2 messi a disposizione del mercato globale attraverso un’interfaccia elettronica con CTX.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CTX/GEM:



Wayne Sharpe, info@ctxglobal.com

+44 7502 229523,



www.ctxglobal.com

www.gemglobal.com

Ecologistics:



Dott. Paul Abolo, contact@eislco.com

+234 805 427 6802



www.eislco.com