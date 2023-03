Riassunto: atsec information security ora gestisce un ente di certificazione con accreditamento conforme a ISO/IEC 17065

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–atsec è lieta di annunciare che atsec information security AB ha ottenuto l’accreditamento come ente di certificazione da SWEDAC, l’organismo di accreditamento nazionale svedese, per la concessione di certificazioni Common Criteria (CC) ai prodotti IT.





Con oltre 20 anni di esperienza come laboratorio di valutazione CC, atsec ha deciso di diventare un ente di certificazione CC. Dispone di un team esperto e competente che ha aiutato molti progetti nazionali a consolidarsi, stilandone la documentazione degli schemi e formando professionisti della certificazione e della valutazione.

Il processo di valutazione e certificazione CC è un metodo rigoroso e completo per determinare la sicurezza dei prodotti IT, e le competenze che l’équipe di esperti certificatori di atsec vanta in questa metodologia sono elevate.

