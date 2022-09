Riassunto: Atomic AML Oracle di Coinfirm si espande su 9 blockchain e 1.000 indirizzi

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Coinfirm, il principale provider di soluzioni per l’antiriciclaggio e la tracciabilità dei beni illeciti, annuncia l’espansione di Atomic AML Oracle per coprire altre 8 blockchain, in modo da rendere ancora più rigorosa la conformità degli abbonati alle criptovalute.





In linea con le raccomandazioni del FATF (Financial Action Task Force’s) pubblicate nel documento Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (Linee guida aggiornate per un approccio basato sul rischio ai beni virtuali e ai fornitori di servizi di beni virtuali) nell’ottobre del 2021, gli operatori della DeFi saranno considerati Virtual Asset Service Providers (VASP). In risposta a questa iniziativa, Coinfirm ha creato Atomic AML Oracle.

Sempre più autorità di regolamentazione nazionali sta cercando di inserire la finanza decentralizzata (DeFi) all’interno delle rispettive aree di intervento sull’antiriciclaggio, al fine di continuare a combattere il finanziamento del terrorismo, le frodi, le truffe e altre attività illecite.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

