Riassunto: ATLANT 3D Nanosystems è impegnata nello sviluppo di un Nanofabricator 0G certificato per l’uso nello spazio

Una tecnologia cosmica che guarda al futuro

COPENAGHEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–ATLANT 3D Nanosystems oggi annuncia la collaborazione con ESA BIC per l’ulteriore progresso nello sviluppo dei sistemi ATLANT 3D Nanofabricator™ 0G, in assoluto le prime soluzioni R&D in assenza di gravità che permettono di stampare strati atomici in aree selezionate, direttamente e con precisione.

ATLANT 3D™ svilupperà un sistema Nanofabricator 0G certificato per gli ambienti spaziali; l’obiettivo è l’utilizzo presso la Stazione spaziale internazionale (ISS) nel corso di future missioni. L’apparecchio, che sarà dotato delle capacità complete del sistema Nanofabricator Lite, consentirà di realizzare ulteriori test e di sviluppare materiali elettronici su richiesta, oltre che di effettuare la prototipazione di microdispositivi e nanodispositivi. Ricercatori e innovatori potranno così eseguire nello spazio ulteriori attività di sviluppo materiali e dispositivi in tempi rapidi.

