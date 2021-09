Riassunto: Assegnato l’oro a SoftServe alla Premiazione per l’eccellenza nello sviluppo della leadership del 2021 di Brandon Hall Group

Il premio riconosce l’esclusivo ecosistema di apprendimento orientato all’individuo di SoftServe incentrato sullo sviluppo personale dei dipendenti e sulla crescita di nuovi leader

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, una prestigiosa impresa di consulenza e autorevole voce del settore digitale, si aggiudica l’oro nella categoria Miglior progresso nel coaching e mentoring alla Premiazione per l’eccellenza nello sviluppo della leadership del 2021 di Brandon Hall Group. La società è stata riconosciuta per l’esclusivo ecosistema di apprendimento che adotta prassi di mentoring e coaching per aiutare i collaboratori a crescere, acquisire nuove competenze e affinare le proprie doti di leader.





L’apprendimento orientato all’individuo di SoftServe rientra nell’ecosistema dell’impresa volto all’apprendimento e allo sviluppo personale.

Contacts

Paul Jones



Responsabile senior, Analista e Relazioni pubbliche



pjone@softserveinc.com

Andrew Kavka



Analista capo e Specialista Relazioni pubbliche



akavk@softserveinc.com