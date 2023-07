Riassunto: Assegnato a SLB un contratto quinquennale per la trasformazione digitale di Petrobras

Investimenti in AI e tecnologie su base cloud accelerano i processi decisionali e gettano le basi per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e net zero





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata un contratto quinquennale da parte di Petrobras per la distribuzione a livello aziendale della sua piattaforma digitale Delfi™. Il contratto prevede la trasformazione digitale di Petrobras dalle operazioni di esplorazione, sviluppo e produzione, compreso la migrazione sul cloud dei flussi di lavoro sottostanti, per accelerare significativamente i processi decisionali. L’assegnazione rappresenta uno dei più grandi investimenti di Petrobras nelle tecnologie su base cloud e getta le basi per il raggiungimento dei suoi obiettivi di decarbonizzazione e net zero.

“L’AI, l’apprendimento automatico e la tecnologia digitale ad elevate prestazioni di SLB consentiranno a Petrobras di ottenere un aumento notevole dell’efficienza e della produzione nella sua intera attività E&P”, è stato il commento di Rakesh Jaggi, presidente, Digital & Integration, SLB.

