Riassunto: Aspect annuncia una transizione nell’alta dirigenza aziendale e la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione indipendente

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Aspect, un leader nello sviluppo di soluzioni cloud per la gestione della forza lavoro, ha annunciato un avvicendamento alla guida dell’azienda, che prevede la nomina di Jeff Kupietzky ad amministratore delegato ad interim e la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione indipendente, segnando così l’inizio di una nuova fase di sviluppo per la società.

Nel quadro di questa transizione Darryl Kelly lascerà la carica di amministratore delegato per assumere il ruolo di consulente strategico a partire dal 1° gennaio 2026.

Durante il suo mandato Kupietzky ha guidato Aspect in un periodo cruciale di trasformazione, contribuendo a riposizionare il business, ridefinirne la visione e rafforzarne l’innovazione e la capacità di esecuzione. L’azienda e gli stakeholder lo ringraziano per la leadership e il contributo offerti in una fase di significativo cambiamento.

