Riassunto: ASMPT AMICRA e Teramount collaborano insieme per progredire nello sviluppo del packaging fotonico in silicio

REGENSBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–ASMPT AMICRA, azienda leader nella fornitura di attrezzature ad alta precisione per le matrici di stampo che è specializzata nei prodotti per le matrici di stampo ad alta precisione, e Teramount Ltd, azienda leader nella fibra per la connettività e i chip, hanno oggi annunciato una collaborazione per lavorare insieme a soluzioni per la connessione di fibre ai chip fotonici in silicone, così da soddisfare la domanda in continua crescita di banda larga da parte dei datacom e dalle applicazioni telecom.









Nel campo in rapida crescita delle intelligenze artificiali e dei network ad alte performance, una delle principali sfide è stata quella di raggiungere una connettività efficiente di tipo fiber-to-chip. La collaborazione tra le due aziende, basata sul piazzamento degli innovativi elementi ottici water-level e self-aligning sui wafer fotonici in silicio dei clienti usando i macchinari per le matrici di stampo ad alta precisione di SMPT AMICRA, promette di introdurre una soluzione rivoluzionaria a questa importante sfida da superare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Teramount LTD



Dr. Hesham Taha, CEO



T +972 50-6419792 // hesha.taha@teramount.com

ASMPT AMICRA GmbH



Dr. Johann Weinhaendler, Managing Director



T +49 941 2082090 // M +49 151 1456 9902 // johann.weinhaendler@asmpt.com