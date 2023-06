Riassunto: ASLEEP presenterà una tecnologia di monitoraggio del sonno basata su IA in occasione di Viva Technology 2023 a Parigi

SEOUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–ASLEEP, un’azienda attiva nel settore della tecnologia del sonno, ha annunciato il giorno 9 che parteciperà dal 14 giugno a Viva Technology 2023 a Parigi, in Francia, per presentare un’interfaccia per programmi applicativi (API) basata sulla tecnologia di monitoraggio del sonno tramite IA in grado di offrire massima precisione e un servizio basato su applicazione, “Sleep Routine”.





ASLEEP offre un’API che può essere integrata con diversi servizi di miglioramento grazie alla tecnologia IA, che consente di monitorare le fasi del sonno mediante il suono della respirazione mentre si dorme. La tecnologia di monitoraggio del sonno di ASLEEP è caratterizzata dalla sua capacità di misurare le fasi del sonno in qualsiasi ambiente, tramite semplici dispositivi dotati di microfono quali smartphone, smart TV o altoparlanti.

Contacts

Don Jung



call@ASLEEP.ai