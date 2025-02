Riassunto: Ascend 2025 diventa globale: appuntamento in sei città mondiali con l’importante summit di Riskified dedicato alle frodi nell’e-commerce

L'evento mondiale illustrerà ai commercianti strategie attuabili per contrastare le frodi e sfruttare le opportunità di crescita in tutte le regioni.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE:RSKD), leader nella prevenzione delle frodi nell'e-commerce e nell'intelligence sul rischio, è orgoglioso di annunciare l'espansione globale di Ascend, il suo importante summit dedicato all'intelligence sul rischio e alla prevenzione delle frodi. Ascend, che in precedenza si svolgeva esclusivamente negli Stati Uniti, ora copre sei grandi città del mondo: New York, Londra, Melbourne, Shanghai, Tokyo e San Paolo. Questa serie esclusiva di eventi proporrà approfondimenti e strategie a livello regionale e specifico per il settore e illustrerà innovazioni e strumenti tecnologici, oltre a puntare i riflettori su storie di successo e pratiche ottimali che aiutano i commercianti che operano nell'e-commerce ad approvare più ordini, a superare le sfide del rischio, ad agire con decisione e a sbloccare la crescita proficua delle loro attività.

