Riassunto: Aruba e NetApp avviano una partnership per migliorare le offerte IT

Aruba sarà presente a NetApp INSIGHT 2024 per spiegare in che modo la collaborazione strategica consentirà di creare soluzioni innovative con un’infrastruttura dati intelligente

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi di essere diventata il fornitore di riferimento di infrastrutture dati di Aruba, uno dei principali attori per i servizi di web hosting, registrazione di domini e account e-mail in Europa. Insieme, le aziende sfrutteranno le rispettive specialità per servire meglio i clienti, offrendo nuove soluzioni “Powered by NetApp”. A dimostrazione della partnership di alto livello, Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director di Aruba, presenterà una sessione durante NetApp INSIGHT 2024: “Aruba costruisce un’infrastruttura dati sicura, disponibile e intelligente su NetApp [1702-1].”





