Riassunto: artnet AG: i dati e le analisi di Artnet mostrano le arti visive a confronto con altre categorie di beni essenziali

– Le arti visive viste come uno valido scudo contro l’inflazione

– I dati di Artnet evidenziano l’attrattiva delle arti visive come categoria patrimoniale

– Artnet sviluppa analisi su base AI e tecnologia predittiva

NEW YORK e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Artnet AG, la principale piattaforma per i dati e i media del mercato dell’arte, nonché il mercato globale per il commercio delle arti visive, esplora l’impatto e la correlazione tra inflazione, l’aumento dei costi petroliferi e l’apprezzamento degli investimenti nelle arti visive. Mentre l’economia globale sta attraversando tumulti politici e sconvolgimenti sociali senza precedenti, i dati di Artnet mostrano come investimenti significativi nelle arti visive possono essere considerati uno scudo contro le pressioni inflazionarie e volatilità dei mercati.

