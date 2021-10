Riassunto: Artlogic riceve un investimento strategico da Cove Hill Partners

LONDRA e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Artlogic, un leader in soluzioni di software per gallerie d’arte, collezionisti e artisti, ha annunciato oggi di aver ricevuto un finanziamento strategico da Cove Hill Partners, a sostegno della società nella sua prossima fase di crescita.

L’investimento da Cove Hill supporta Artlogic nella sua traiettoria di robusta crescita e leadership nel settore del software per gallerie d’arte. L’impegno economico di Cove Hill sosterrà l’innovazione e lo sviluppo dei prodotti, aiutando Artlogic ad espandersi sul suo moderno database, CRM, e prodotti online per servire le attività nel settore delle arti in tutto il mondo.

Artlogic rappresenterà inoltre la prima società nell’azienda di holding di recente creazione di Cove Hill, Hive Global, una holding creata da Cove Hill per aiutare a scalare, sostenere e investire in moderne aziende di software leader sul mercato.

