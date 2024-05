Riassunto: Arrow Electronics e SiMa.ai siglano un accordo di distribuzione nella regione EMEA

CENTENNIAL, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Arrow Electronics, una realtà globale che crea soluzioni tecnologiche e SiMa.ai, impresa che sviluppa SoC (system-on-chip) per applicazioni di machine learning all’edge, incentrati sul software, ha concluso un accordo di collaborazione strategica che consentirà ad Arrow di distribuire i prodotti SiMa.ai nella regione EMEA.





SiMa.ai offre una piattaforma per tutte le applicazioni IA all’edge scalabile di pari passo con l’evoluzione dei progetti IA/ML dei clienti, dalla visione artificiale ai trasformatori, all’IA generativa multimodale. Il SiMa.ai MLSoC (Machine Learning System on Chip) permette l’implementazione dell’intera pipeline di carichi di lavoro reali completi come un sistema autonomo basato sull’edge, con elevate prestazioni ed efficienza energetica.

SiMa.ai MLSoC si integra con il software Palette per supportare i clienti in vari settori verticali quali produzione industriale, vendita al dettaglio, aerospaziale, difesa, agricolo e sanitario, con capacità di calcolo maggiori, al contempo massimizzando l’efficienza offrendo prestazioni caratterizzate dal massimo numero di frame al secondo a watt (FPS/W) nel settore delle applicazioni IA/ML all’edge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

