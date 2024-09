Riassunto: Arriva un mouse wireless rivoluzionario: YUMA di Higround è progettato per lo stile e le prestazioni

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Higround, il marchio premier di periferiche per giochi grafici e di lifestyle, è entusiasta di annunciare il suo primo mouse wireless per video giochi: YUMA. Leggero, progettato nei particolari e realizzato per essere performante, YUMA segna un nuovo capitolo nella missione di Higround di elevare ogni aspetto dei video giochi a una vera espressione di arte individuale.









Ecco YUMA: dove l’arte incontra le prestazioni

Ogni mouse wireless è caratterizzato da una grafica applicata a mano, la garanzia che ogni mouse è curato nei minimi particolari. È un autentico oggetto da collezione che riflette l’impegno di Higround nei confronti dell’individualità e dell’espressione creativa. Con i suoi soli 49 grammi, YUMA è un oggetto rivoluzionario tra i mouse per video giochi che unisce prestazioni eccezionali e stile impareggiabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kelly Kim



kkim@higround.co