Riassunto: Armory fà della distribuzione continua su qualsiasi scala una realtà per tutti gli sviluppatori

Armory rende la distribuzione continua su Kubernetes più facile, sicura, ripetibile e affidabile.

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Armory, l’azienda della Distribuzione continua che consente ai team addetti allo sviluppo di distribuire software in modo semplice, affidabile, sicuro e in via continuativa su qualsiasi scala, ha annunciato oggi l’accesso pubblico anticipato al suo nuovo prodotto Continuous Deployment-as-a-Service (Distribuzione continua come servizio). Continuous Deployment-as-a-Service di Armory offre distribuzioni sulla base di specifiche dichiarative (declarative deployment) in più ambienti che supportano strategie avanzate, affinché gli sviluppatori possano concentrarsi sulla creazione di ottimo codice anziché sulla sua distribuzione.

“Riteniamo che la distribuzione continua di software, su qualsiasi scala, debba essere facilmente realizzabile per tutti gli sviluppatori in tutto il mondo e non solo per operatori del calibro di Google o Netflix” ha dichiarato Jim Douglas, presidente e amministratore delegato di Armory.

