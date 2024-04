Riassunto: Armis rileva Silk Security per incorporare funzionalità avanzate di risoluzione e prioritizzazione della sicurezza in Armis Centrix™

Armis crea la prima piattaforma di gestione dell’esposizione alle minacce informatiche veramente basata sull’IA mentre sviluppa un motore all’avanguardia per la cybersecurity che utilizza l’IA

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, l’azienda di cybersecurity per intelligence sulle risorse, oggi ha annunciato di avere rilevato Silk Security, impresa che sviluppa l’omonima piattaforma di risoluzione e prioritizzazione dei rischi informatici.





Armis ha rilevato Silk Security per un importo totale di 150 milioni di dollari e ne integrerà la piattaforma nella soluzione Armis Centrix™ di risoluzione e prioritizzazione delle vulnerabilità basata sull’IA per portarne a un livello notevolmente superiore le funzionalità ed essere in grado di fornire ai team responsabili della sicurezza una visualizzazione unificata dei risultati concernenti la sicurezza che tengano conto di tutte le sorgenti dei dati, dai dispositivi on premise a quelli di elaborazione cloud, del codice e degli strumenti di sicurezza delle applicazioni, al fine di automatizzare e gestire in modo completo la risoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

