Riassunto: Armis riceve otto apprezzatissimi riconoscimenti InfoSec globali durante la Conferenza RSA del 2023

L’azienda è stata premiata per la sua piattaforma e le soluzioni riguardanti i prodotti oltre che per l’essenziale supporto in vari segmenti verticali; Yevgeny Dibrov riconosciuto come Top Chief Executive Officer

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, leader nel settore della sicurezza e visibilità degli asset, è orgogliosa di annunciare di avere ottenuto otto Global InfoSec Awards dalla rivista Cyber Defense in occasione dell’edizione di quest’anno della Conferenza RSA. È stata premiata come azienda all’avanguardia, la più innovativa, prescelta dalla redazione e, soprattutto, per la sua piattaforma e i suoi prodotti oltre che per la gamma di soluzioni offerte, pensate per settori verticali chiave come quelli sanitario e della tecnologia operativa (OT). Al Ceo di Armis, Yevgeny Dibrov, è stato conferito il riconoscimento Top Chief Executive Officer.

