Riassunto: Armis premiata con un SC Award per la migliore soluzione di gestione delle vulnerabilità

Armis Centrix™ for VIPR Pro – Prioritization and Remediation si aggiudica un ambitissimo riconoscimento nel settore

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, la società di asset intelligence per la cybersecurity, oggi ha annunciato la vincita di un SC Award per Best Vulnerability Management Solution (Migliore soluzione di gestione delle vulnerabilità) per Armis Centrix™ for VIPR Pro – Prioritization and Remediation (VIPR Pro). La soluzione di Armis ha superato gli altri candidati al SC Award per i suoi progressi ineguagliati che vanno oltre le tradizionali soluzioni di gestione delle vulnerabilità e aiuta i team di sicurezza a identificare, consolidare, contestualizzare e assegnare priorità ai risultati di sicurezza in tutte le fonti. Questo consente ai team di comprendere in maniera olistica il rischio alla superficie di attacco e automatizzare i loro programmi di ripristino.





