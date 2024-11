Riassunto: Armis Partners svilupperà insieme a ECS la nuova generazione di servizi per dati CDM per il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS)

Il programma migliorerà in misura notevole la consapevolezza situazionale informatica nelle varie agenzie civili federali

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, impresa operante nel settore della sicurezza e gestione dell’esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato che la sua piattaforma di gestione dell’esposizione agli attacchi informatici Armis Centrix™ sarà utilizzata da ECS, un integratore di sistemi IT, per supportare il contratto stipulato da ECS con il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) in relazione ai nuovi servizi per dati di diagnostica e mitigazione continue (CDM) sviluppati da ECS.





Armis è un partner strategico di ECS riguardo alla sua soluzione integrata CDM di nuova generazione e sarà disponibile per tutte le agenzie CDM partecipanti al fine di soddisfare i requisiti per la raccolta e normalizzazione di set di dati CDM essenziali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media

Rebecca Cradick



Direttrice senior comunicazioni globali



Armis



pr@armis.com