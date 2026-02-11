Riassunto: Armis lancia Armis Centrix™ for Application Security per proteggere il codice che gestisce le organizzazioni

La soluzione aiuta i team addetti alla sicurezza a ridurre l'esposizione ai rischi informatici, lavorare in modo più efficiente e ottimizzare il loro sistema di sicurezza

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, l'azienda di gestione dell'esposizione agli attacchi informatici e di sicurezza, ha annunciato oggi il lancio di Armis Centrix TM for Application Security, che unifica la sicurezza delle applicazioni durante l'intero ciclo di vita di sviluppo del software di un'organizzazione. La tecnologia aiuta i team addetti alla sicurezza a proteggere il codice come vettore di attacco di nuova generazione per rafforzare le difese delle organizzazioni e proteggerle dalle minacce informatiche.

" Per gestire i rischi in modo efifcace, è fondamentale affrontare la causa principale del problema ed eliminarla", ha affermato Nadir Izrael, CTO e cofondatore di Armis.

