Riassunto: Armis e TrueFort annunciano una collaborazione strategica

I clienti possono ora sfruttare l’integrazione associata per migliorare la visibilità, l’intelligenza e il controllo delle risorse connesse

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, l’azienda leader nella visibilità e sicurezza delle risorse, oggi ha annunciato una collaborazione e integrazione strategica con TrueFort, l’azienda per la protezione del movimento laterale. Questa collaborazione permette ai clienti di arricchire la scoperta, comprensione e tutela delle politiche di sicurezza negli ambienti informatico, dell’Internet delle cose (IoT) e della tecnologia operativa (OT).

“ I clienti hanno condiviso con noi quanto è importante il contesto per loro quando si tratta di comprendere in che modo le applicazioni sono connesse a specifiche risorse, chi è il titolare di queste applicazioni e la loro importanza per l’attività”, ha dichiarato Brian Gumbel, Presidente di Armis.

