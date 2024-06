Riassunto: Armis è stata riconosciuta “Outperformer” e “Leader” nel report Radar di GigaOm per la sicurezza tecnologica operativa per il secondo anno consecutivo

Armis è stata elogiata per la piattaforma di sicurezza OT completa, che include il rilevamento degli asset, la valutazione del rischio, il rilevamento delle minacce e le capacità di risposta agli incidenti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, la società di sicurezza informatica di intelligence incentrata sugli asset, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come Leader e Outperformer nel report Radar di GigaOm per il 2024 per la sicurezza della tecnologia operativa (OT). Si tratta del secondo anno consecutivo che l’azienda viene nominata Leader nel settore della sicurezza OT, rafforzando il suo stato di matura soluzione di piattaforma in grado di offrire sicurezza end-to-end proattiva per le organizzazioni trasversali-verticali alla ricerca di una strategia coesiva per la gestione della sicurezza OT.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rebecca Cradick



Direttrice senior, Comunicazioni globali



Armis



pr@armis.com