Riassunto: Armis e Security Risk Advisors annunciano una partnership strategica

Questa collaborazione rafforza la sicurezza in ambito Operational Technology per i clienti e protegge ancora meglio i loro sistemi ciberfisici

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, azienda leader nella sicurezza e trasparenza degli asset, ha oggi annunciato una partnership strategica con l’azienda di consulenze internazionali in ambito cybersecurity, Security Risk Advisors (SRA). Questa collaborazione porterà benefici ai clienti di entrambe le aziende, visto che le due aziende faranno leva sulle rispettive aree di competenza in ambito Secure Operational Technology (OT) e per proteggere sistemi ciberfisici (CPS).





Mentre le tecnologie operative diventano sempre più connesse, la responsabilità di monitorare e rendere sicuri questi asset è sempre più importante per proteggere l’operatività di un business, la catena di fornitori e i propri clienti.

“ Siamo molto felici e fieri di poter collaborare con dei partner così tanto rinomati nel mondo, proprio come SRA,” ha riferito Tim Mackie, Vice President Worldwide Channels, Biz Dev e Alliances, Armis.

