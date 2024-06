Riassunto: Armis consente a Main Line Health di migliorare la sicurezza dei pazienti e di aumentare la resilienza operativa

Il sistema ospedaliero regionale è stato insignito del prestigioso premio di settore per rafforzare il suo impegno nei confronti dell’eccellenza informatica

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, l’azienda di sicurezza informatica per l’asset intelligence, ha annunciato oggi che Main Line Health sta utilizzando la piattaforma Armis Centrix™ per ottenere una visibilità e un controllo completi su tutti gli asset connessi all’interno del sistema ospedaliero poiché genera innovazioni operative per migliorare la sicurezza dei pazienti.





Comprendente diversi ospedali e strutture, Main Line Health dispone di una vasta rete di asset IT, IoT e IoMT. Grazie ad Armis Centrix™, il sistema ospedaliero ha identificato rapidamente il doppio di dispositivi in più rispetto a quanto precedentemente stimato, inclusi dispositivi biomedici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media:

Rebecca Cradick



Direttore senior, Comunicazioni globali



Armis



pr@armis.com