Riassunto: Armis avverte che elezioni in tutto il mondo saranno nel mirino degli attacchi informatici sferrati da stati sovrani

Il 42% degli alti dirigenti IT in tutto il mondo temono che la minaccia sia imminente e hanno già segnalato alle autorità un atto di guerra cibernetica

Questi leader IT globali riconoscono le minacce in crescita da parte della Cina, della Russia e della Corea del Nord





SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, l’azienda di cybersecurity per intelligence sulle risorse, sta avvertendo che elezioni in tutto il mondo saranno il principale vettore di attacco da parte di stati sovrani che intendono causare sconvolgimenti su vasta scala nel 2024.

Vari dati dal secondo report annuale sulla guerra cibernetica globale preparato da Armis, The Invisible Front Line: AI-Powered Cyber Threats Illuminate the Dark Side , indicano che aziende e governi in tutto il mondo devono far fronte a livelli di minacce critici da parte di sofisticati stati sovrani e, per loro ammissione, sono gravemente impreparati a difendersi contro imminenti attacchi di guerra cibernetica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rebecca Cradick



Direttrice senior comunicazioni globali



Armis



pr@armis.com