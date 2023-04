Riassunto: Armis annuncia una forte crescita commerciale nel comparto sanitario

Il settore si affida ad Armis per una visione completa sulle vulnerabilità degli asset medicali e IoMT connessi, con una conseguente crescita annua del 115% della base clienti dell’azienda

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–HIMSS – Armis, leader nella visibilità e sicurezza degli asset, oggi ha annunciato l’andamento estremamente positivo del suo settore commerciale sanitario, trainato dalle aziende sanitarie e delle scienze della vita che scelgono la piattaforma di Armis per identificare e proteggere i propri dispositivi medici. Armis è diventato un partner essenziale per le organizzazioni del settore sanitario e delle scienze della vita di tutto il mondo, perché le aiuta a identificare l’intero panorama digitale su tutti gli asset IoMT, OT, IoT e IT essenziali per la fornitura di un’assistenza connessa.

Armis supporta aziende sanitarie e delle scienze della vita a livello internazionale, tra cui 5 delle 8 più importanti realtà del comparto sanitario in termini di capitalizzazione di mercato e organizzazioni leader del calibro di Takeda Pharmaceuticals, Burke Rehabilitation Hospital, Mater Misericordiae University Hospital, Nuvance Health, Main Line Health, Corewell, Advent Health e Institute Curie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media:

Rebecca Cradick



Direttore senior, comunicazioni globali



Armis



pr@armis.com