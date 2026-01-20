Riassunto: Armis aiuta il rivenditore di generi alimentari Multicedi a rafforzare la resilienza informatica

Armis Centrix™ ha identificato che il 10-15% delle risorse connesse all'intera rete aziendale non era stato registrato in precedenza, introducendo così un rischio informatico

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la società di gestione dell'esposizione e della sicurezza informatica, ha annunciato oggi che Multicedi, una delle principali realtà della Grande Distribuzione Organizzata nel Centro e Sud Italia, sta utilizzando Armis Centrix™, la piattaforma di gestione dell'esposizione informatica di Armis, per rafforzare la sua posizione in materia di sicurezza informatica.

“ Prima di introdurre Armis, le problematiche critiche venivano affrontate solo dopo che si erano già verificati guasti o eventi anomali”, ha dichiarato Livio De Prisco, Direttore dei sistemi informatici presso Multicedi. “ Con Armis Centrix™, l'approccio è cambiato radicalmente: piuttosto che rispondere in modo reattivo, la società ora ha una visione in tempo reale dell'intera flotta di dispositivi ed è in grado di gestirla in modo proattivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media:

Rebecca Cradick

Vicepresidente, Comunicazioni globali

Armis

pr@armis.com