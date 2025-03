Riassunto: Armis acquisisce OTORIO per espandere la propria leadership nella tecnologia operativa e nella sicurezza ciber-fisica

La terza acquisizione in meno di 12 mesi amplia l'offerta della piattaforma principale in seguito alle richieste dei clienti sui casi d'uso

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, azienda che si occupa di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, ha annunciato oggi l'acquisizione di OTORIO, fornitore leader di soluzioni per la sicurezza della tecnologia operativa (OT) e dei sistemi ciber-fisici (CPS).

La piattaforma Titan di OTORIO sarà integrata nella piattaforma di gestione dell'esposizione informatica Armis Centrix™, basata su cloud, per espandere la suite OT/CPS di Armis e offrire una soluzione CPS in loco per le organizzazioni o i segmenti di ambiente di un'organizzazione soggetti a air-gap o impossibilitati ad accedere alle reti online.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:

Rebecca Cradick

Dirigente senior, comunicazioni globali

Armis

pr@armis.com