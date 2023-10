Riassunto: ARMA Instruments lancia il dispositivo di comunicazione di messaggistica sicura zero-trust G1 Mark II

Il lancio a Kiev e nella Silicon Valley tramite la società di consulenza per la sicurezza informatica Midnight Blue e l’autore ed esperto in materia di cyberterrorismo Winn Schwartau mettono in evidenza la necessità di disporre di una tecnologia di comunicazione in grado di affrontare le attuali minacce di cyber terrorismo e guerra informatica.

KYIV, Ucraina–(BUSINESS WIRE)–L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha innescato una corsa agli armamenti nell’ambito della guerra informatica. Zero-trust è il termine operativo per i settori militari, della difesa e governativi in tutto il mondo. Le agenzie di intelligence degli USA e i partner internazionali hanno pubblicato di recente un report che mette in guardia dal nuovo programma malware russo Sandworm, che mira probabilmente a minare gli interessi dell’Ucraina nella guerra in corso, e le agenzie di difesa USA hanno fissato il 2027 come termine per l’implementazione di ambienti di sicurezza informatica zero-trust [FedTech, agosto 2023].









