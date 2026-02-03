Riassunto: Ares completa l’acquisizione di BlueCove per lanciare una strategia sistematica di credito

NEW YORK e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (“Ares”), un gestore globale di investimenti alternativi leader nel settore, ha annunciato oggi di aver completato la sua acquisizione di tutte le azioni rimaste di BlueCove Limited (“BlueCove”), società londinese di gestione sistematica di titoli a reddito fisso. L'attività integrata BlueCove opererà come Ares Systematic Credit, l'ultima strategia nell'ambito dell'Ares Credit Group.

Ares Systematic Credit offre strategie sistematiche a reddito fisso che utilizzano il potere dei dati e della tecnologia per offrire agli investitori soluzioni diversificate. La strategia utilizza una tecnologia proprietaria per sostenere un processo di investimento basato sull'evidenza e guidato dai dati che comprende titoli societari ad alto rendimento e di tipo da investimento, obbligazioni convertibili e altri strumenti di credito liquidi in portafogli con diverse strutture.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media

Giles Bethule, +44 7879615114

media.europe@aresmgmt.com

Investors

Greg Mason, +1 800-340-6597

irares@aresmgmt.com