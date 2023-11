Riassunto: Arcwide rafforza la propria posizione di mercato in Germania, Svizzera e Austria con l’acquisizione di bytics Group

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Arcwide, la joint venture di BearingPoint e IFS che opera nel settore della distribuzione dei servizi di IFS Cloud, ha annunciato l’acquisizione di bytics Group AG. In qualità di IFS Gold Partner certificato, bytics offre qualsiasi tipo di servizio nell’ambito di vendite e marketing, rivendita, implementazione e configurazione, nonché manutenzione e supporto del software commerciale IFS.





L’obiettivo di questa mossa strategica tra Arcwide e bytics è fornire ai clienti servizi end-to-end completi, in risposta alla domanda crescente di soluzioni e software IFS, in particolare in Germania e in Svizzera.

