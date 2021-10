Riassunto: Arcserve annuncia la nomina di Brannon Lacey ad amministratore delegato

EDEN PRAIRIE, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Arcserve, il fornitore di soluzioni per la protezione dei dati e da ransomware più esperto al mondo, ha annunciato in data odierna la nomina di Brannon Lacey alla carica di amministratore delegato con decorrenza immediata. Lacey, un veterano con un’esperienza ventennale nel settore tecnologico, possiede solide competenze e capacità comprovate nello sviluppo di organizzazioni di portata globale ad elevate prestazioni operanti nei settori del software, del cloud, della sicurezza informatica e infrastrutturale.

La nomina giunge in un momento di rapida espansione di Arcserve, annoverata tra i 5 maggiori fornitori di soluzioni per la protezione dei dati a livello globale, a seguito della fusione con StorageCraft nel marzo di quest’anno. Arcserve offre i dati e la stabilità delle attività di cui le organizzazioni di tutte le dimensioni in tutto il mondo hanno urgentemente bisogno attraverso il più ampio portafoglio di soluzioni leader del settore per la continuità delle operazioni aziendali.

Dave Hansen, presidente del Consiglio di amministrazione di Arcserve, ha dichiarato: “Brannon è un dirigente eccezionale.

