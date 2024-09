Riassunto: ArcanaBio ottiene un finanziamento dal BioInnovation Institute per rivoluzionare l’assistenza sanitaria grazie a una nuova tecnologia di biopsia liquida ultrarapida

ArcanaBio unisce le forze con il Deep Tech Lab Quantum del BII, un’iniziativa della fondazione Novo Nordisk a sostegno dell’innovazione scientifica quantistica di livello mondiale





COPENAGHEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–ArcanaBio, un’azienda biotecnologica all’avanguardia, è orgogliosa di annunciare di essere stata selezionata per un finanziamento dal BioInnovation Institute (BII) danese, sostenuto dalla fondazione Novo Nordisk. ArcanaBio entrerà a far parte del programma Deep Tech Lab – Quantum del BII a Copenaghen a partire da settembre 2024.

“Siamo onorati di ricevere un finanziamento e di essere stati selezionati per partecipare a questa prestigiosa iniziativa quantistica”, ha dichiarato Kristjan Gunnarsson, CEO di ArcanaBio. “Siamo in prima linea nella nuova rivoluzione dei biosensori con una tecnologia di rilevamento senza etichette, in attesa di brevetto, che rappresenta un progresso a lungo ricercato nella proteomica”.

