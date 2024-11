Riassunto: AppOmni e Cisco stringono una partnership volta a estendere la sicurezza SaaS con l’approccio Zero Trust completo, dall’endpoint all’applicazione

Cisco sceglie AppOmni per ampliare la propria Lista dei prezzi globali nell’ambito del programma SolutionsPlus ai fini di un agevole approvvigionamento da parte dei rivenditori e clienti globali

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–AppOmni, leader nel settore della sicurezza SaaS, oggi ha annunciato la sigla di una significativa partnership che combina la sua soluzione Zero Trust Posture Management (ZTPM) con la suite di tecnologie Cisco Security Service Edge (SSE) per attuare principi ‘Zero Trust’ a livello di applicazioni Security-as-a-Service (SaaS). La soluzione combinata consente alle imprese di adottare un approccio Zero Trust (“non fidarsi di nessuno”) completo, dall’endpoint all’applicazione, e migliora in misura notevole la sicurezza in installazioni SaaS complesse, con funzionalità di monitoraggio e visibilità superiori riguardo a tutti gli aspetti – dalle configurazioni ai comportamenti degli utenti.





