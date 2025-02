Riassunto: Appaloosa deposita le proposte di delega per SES S.A.

Azionista di rilievo sia di SES che di Intelsat S.A. sostiene la combinazione delle due società

L'industria del satellite fisso si trova ad affrontare una minaccia esistenziale che viene affrontata solo in parte dalla transazione

SES deve adeguare la propria cultura aziendale a un ambiente molto più competitivo e abbandonare le sovrastrutture di un oligopolio poco dinamico di operatori storici quasi governativi

Le proposte mirano a modernizzare il capitale sociale e la struttura del consiglio di amministrazione della Società e ad affrontare le pratiche di investimento del capitale con risultati insufficienti restituendo agli azionisti il capitale in eccesso.

SHORT HILLS, NEW JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Appaloosa LP ("Appaloosa"), che gestisce fondi che detengono più del 7% di interessi economici sia in SES S.A. ("SES" o la "Società") che in Intelsat, SA, ha presentato proposte di delega per sollecitare il Consiglio di amministrazione di SES (il "Consiglio") ad adottare misure immediate per affrontare le carenze nella governance aziendale, nell'allocazione del capitale e nella responsabilità del management.

