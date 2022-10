Riassunto: Aperte le registrazioni a SPIE Photonics West 2023

Programmare la partecipazione alla maggior conferenza ed esposizione annuale al mondo dedicata all’ottica e alla fotonica, dal 28 gennaio al 2 febbraio





BELLINGHAM, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Sono aperte le registrazioni a SPIE Photonics West 2023. La maggior conferenza ed esposizione annuale di ottica e fotonica, organizzata da SPIE, azienda internazionale specializzata in ottica e fotonica, si svolgerà dal 28 gennaio al 2 febbraio presso il Moscone Center di San Francisco e riunirà ricercatori, innovatori, ingegneri e direttori d’azienda di livello internazionale per una settimana dinamica e coinvolgente di networking e apprendimento.

Photonics West punterà i riflettori sulle tecnologie e scoperte più recenti basate su ottica e fotonica, con quattro principali argomenti di applicazione: BiOS, che evidenzia le nuove ricerche in biofotonica, ottica biomedica e diagnostica per immagini; LASE, focalizzato sull’industria e sulle applicazioni laser; OPTO, dedicato a optoelettronica, materiali fotonici e dispositivi ottici; e ora Quantum West, che celebra il suo secondo anno e propone conferenze tecniche, una sessione plenaria specifica per la quantistica e presentazioni di manager del settore imperniate sul passaggio delle tecnologie quantistiche alla fase commerciale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

