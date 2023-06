Riassunto: Aperte le domande per la Sfida del sistema alimentare globale “Seeding The Future” da 1 milione di dollari

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Sono aperte le domande per la terza Sfida del sistema alimentare globale “Seeding The Future”. Finanziata dalla Fondazione Seeding The Future e ospitata dall’Institute of Food Technologists (IFT), la Sfida invita scienziati, ingegneri, innovatori, imprenditori e team multidisciplinari provenienti da organizzazioni non governative (ONG), no-profit, enti sociali, università, istituti di ricerca oltre ad aziende commerciali piccole ed emergenti a inviare innovazioni rivoluzionarie che aiuteranno a trasformare il sistema alimentare.

La Sfida è incentrata sulle novità ad alto impatto che portano a progressi significativi in uno o più dei domini seguenti: cibi sicuri e nutrienti per una dieta salutare; pratiche sostenibili, compresa la riduzione di perdite/sprechi di cibo; e accesso a prodotti alimentari a prezzi accessibili, attraenti e fidati da parte dei consumatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Dennis Van Milligen



Senior Manager, Relazioni pubbliche e con i media



Institute of Food Technologists



630-853-3022



dvanmilligen@ift.org